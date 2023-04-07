Польський бронетанковий завод «Бумар-Лабенди», розташований у місті Ґлівіце, розпочав роботи з капітального ремонту танків Т-64 в рамках угоди між збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) і українським державним концерном «Укроборонпром». Про це в п’ятницю, 7 квітня,повідомила прес-служба компанії PGZ.

Як йдеться в повідомленні, «Бумар-Лабенди» та «Укроборонпром» спільно створили технологічний центр з ремонту танків Т-64. Нові можливості будуть створені на основі технологічного потенціалу компанії, що базується в Ґлівіце. Угода передбачає, що українські танки Т-64 обслуговуватимуть і відновлюватимуть до повної працездатності.

«Вибір "Бумар-Лабенди" як партнера цієї угоди зумовлений тим, що вона має великий досвід у сфері обслуговування та модернізації танків сімейства Т, зокрема Т-72 і ПТ-91», – наголошується в повідомленні.

У ньому також зазначається, що в довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і ПТ-91, які Польща передала Україні. Також розглядається можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, які Україні передала міжнародна коаліція.

Чинна угода про співпрацю в обслуговуванні танків Т-64 є ще однією з низки угод, укладених між Польщею та Україною. Нагадаємо, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі цього тижня було підписано угоду про співпрацю у виробництві 125-мм танкових боєприпасів і лист про наміри щодо продажу українській стороні колісних бронетранспортерів Rosomak.