Збройні сили України отримають партію зі 150 польських БТР

Україна замовила у Польщі ще 50 колісних бронетранспортерів Rosomak. Таким чином, ЗСУ отримають партію зі 150 польських БТР. Дані оборонної угоди 6 квітня озвучив представник уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, напередодні однією з головних тем переговорів між Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським було питання закупівлі польської військової техніки. За підсумками зустрічі Україна підписала документ про закупівлю 150 БТР Rosomak, близько 50 самохідних мінометів RAK (на три роти) та 100 ракет для ПЗРК PIORUN.

Раніше видання TVP Info повідомило, що Зеленський та Моравецький підписали угоди про постачання в Україну польської військової техніки, співробітництво стратегічних компаній та участь Польщі у повоєнному відновленні України.

Чотиримісні колісні бойові бронетранспортери Rosomak стали однією з візитівок польських збройних сил. З'явившись у 2004 році, коли польська армія розпочинала місію в Афганістані, ця машина стала технологічним стрибком для солдатів, які мали у своєму розпорядженні або архаїчні бронетранспортери BWP-1, або БРДМ-2, що використовувалися під час стабілізаційних місій в Іраку або раніше на Балканах як ерзац-бронетранспортери.

По суті Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого у 2001 році. Розвиває швидкість до 100 км/год суходолом та 10 км/год по воді. Оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II, кулеметом або протитанковими ракетами.

Зауважимо, що Польща входить до країн, які надали Україні найбільше військової допомоги. Зокрема, ЗСУ вже експлуатують польські САУ Krab, а незабаром вони також отримають танки PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянських Т-72.