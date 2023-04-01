Україна отримає 100 польських БТРів Rosomak

Україна купить у Польщі сто бойових бронетранспортерів Rosomak («Росомаха»). Гроші на цю закупівлю виділять ЄС і США, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Українська армія придбає у нас 100 «Росомах», які виробляються у Семяновицях-Шльонських. «Росомахи» – це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США», – написав Моравецький у Twitter.

Armia Ukrainy kupi od nas 100 sztuk Rosomaków, które są produkowane w Siemianowicach Śląskich. Rosomaki to transportery bojowe z najwyższej półki.

Zapłata za ten zakup będzie z pieniędzy UE i USA. pic.twitter.com/FZs7DcWffn — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2023

«Я везу замовлення, яке отримав від прем'єр-міністра України на 100 «Росомах», які будуть виготовлені тут», – наголосив Моравецький під час візиту на завод, який випускає ці транспортери, пише польський сайт Defence24.

Чотиримісні колісні бойові бронетранспортери Rosomak стали однією з візитівок польських збройних сил. З'явившись у 2004 році, коли польська армія розпочинала місію в Афганістані, ця машина стала технологічним стрибком для солдатів, які мали у своєму розпорядженні або архаїчні бронетранспортери BWP-1, або БРДМ-2, що використовувалися під час стабілізаційних місій в Іраку або раніше на Балканах як ерзац-бронетранспортери.

Зауважимо, що Польща входить до країн, які надали Україні найбільше військової допомоги. Зокрема, ЗСУ вже експлуатують польські САУ Krab, а незабаром вони також отримають танки PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянських Т-72.