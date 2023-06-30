Грантові кошти від країн надійшли до України 29 червня

Україна отримала чергове грантове фінансування від країн-партнерів на 1,215 млрд доларів. Гранти передали США та Фінляндія, повідомили у четвер, 29 червня, у прес-службі міністерства фінансів України.

Сполучені Штати надали 1,2 млрд доларів, а Фінляндія – 15 млн доларів. Грантові кошти Україна отримала і межах п’ятого додаткового фінансування PEACE in Ukraine.

«Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки та оборони. Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій)», – повідомили у прес-службі Мінфіну.

Нагадаємо, 21 червня Світовий банк оголосив про передачу 1,75 млрд доларів на екстрену допомогу та заходи з відновлення. До надання допомоги долучилися Велика Британія, США та Фінляндія. Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.