Світовий банк і донори надають Україні додаткові 1,75 мільярда доларів на екстрену допомогу та заходи з відновлення, повідомила в середу, 21 червня, прес-служба Світового банку.

«Сьогодні Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на суму 1,75 млрд доларів. Це фінансування складається з гарантованої Сполученим Королівством позики Світового банку на суму 500 млн доларів, гранту на суму 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів та гранту на суму 15 млн доларів від уряду Фінляндії», – сказано в повідомленні.

Пакет фінансової підтримки надається в рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Він допомагає Україні забезпечувати критично важливу спроможність уряду щодо надання послуг і виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.

Виділені гроші підуть на підтримку охорони здоров’я, освіти, виплати пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги. Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Нагадаємо, що у Лондоні 21 і 22 червня проходить конференція з відновлення України. Під час її проведення про свою допомогу вже оголосили низка країн, зокрема – США, Велика Британія, Франція і Латвія. Також ще 840 млн євро Україні надасть Європейський інвестиційний банк.