Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023

У Лондоні 21 і 22 червня проходить конференція з відновлення України. Окрім Європейського інвестиційного банку, який оголосив про виділення Україні 840 млн євро допомоги, про свої внески також повідомили США, Велика Британія і Франція.

Так, США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Поки Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє», – заявив Блінкен, якого процитувала «Європейська правда».

За його словами, США інвестують 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.

Ще 3 млрд доларів Україна отримає від Великої Британії, повідомив прем’єр-міністр Ріші Сунак. Їх нададуть як кредитні гарантії впродовж трьох років. Це означає, що Велика Британія сплачуватиме видані Україні кредити. Крім того, Велика Британія створить систему страхування військових ризиків, спрямовану на допомогу бізнесу інвестувати в Україну, повідомляє Reuters.

Ще 40 млн євро у вигляді грантів Україна отримає від Франції. Це означає, що ці гроші не доведеться повертати. Ці гроші будуть спрямовані для невідкладної відбудови в цьому році, повідомила міністерка закордонних справ Катрін Колонна. Вона також зазначила, що Франція готує багаторічний план допомоги Україні для цивільних потреб, що включає гуманітарну допомогу, а також допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності.