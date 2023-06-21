Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури бере участь у конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні 21-22 червня

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 млн євро на відновлення України, повідомило в середу, 21 червня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як йдеться в повідомленні, на конференції з відновлення України, яка 21 і 22 червня проходить у Лондоні, віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проектах відновлення України. Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

«З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України», – зазначив Кубраков.

За його словами, сторони будуть спільно працювати над низкою проектів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо. Зокрема, передбачені меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо)

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки. Окрім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund і кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Міністерство інфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проектів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.

Нагадаємо, на вищезгаданій конференції Латвій оголосила, що передасть Україні весь флот своїх вертольотів.