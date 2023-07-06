Президент України вважає, що контрнаступ сповільнився, бо західна зброя приходить повільно

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю CNN, пише «Укрінформ».

Президент додав, що хотів би, аби західні поставки зброї дали змогу розпочати контрнаступ «набагато раніше».

Зеленський сказав, що в деяких районах країни військові не можуть «навіть думати про початок», оскільки не мають «відповідного озброєння».

«Я вдячний Штатам як лідерам нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде повільніше», – заявив президент.

Український лідер додав, що складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ «сповільнюється».

«Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість закласти більше мін і підготувати свої оборонні рубежі. У будь-якому напрямку, який Україна обере для наступу, час – це ворог. Чим пізніше ми почнемо, тим важче нам буде», – сказав Зеленський.

Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння – наприклад, американські тактичні ракетні комплекси дальнього радіуса дії – причому зараз, а не пізніше.

«На деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ. На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння. А кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було б просто негуманно», – сказав президент України.

Він також ще раз наголосив на своєму проханні про винищувачі F-16.

«Йдеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Йдеться лише про рівність. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко», – заявив український президент.