Президент Володимир Зеленський звинуватив іноземних партнерів у затягуванні визначеності з графіками підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. ПРо це він сказав під час прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу, 1 липня, в Києві, повідомила «Українська правда».

«Перш за все, про те, чи є розуміння планів та графіків поставок F-16. У мене такі самі запитання, як ви поставили, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16? Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять – мені невідомо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 травня у Міноборони повідомляли, що українські військові потребують близько 48 винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ. Вісім європейських країн об’єдналися в «коаліцію винищувачів» для України. Вони, зокрема, пообіцяли навчати українських пілотів використовувати ці літаки.

26 червня виконувач обов’язків міністра оборони Данії повідомив, що його країна вже почала навчати українських пілотів на винищувачах F-16.