F-16 Королівських Повітряних сил Данії

У Данії розпочалися навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, повідомив у понеділок, 26 червня, виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, Копенгаґен «зробив крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».

«Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути», – заявив Поульсен, якого цитує The Associated Press, і наголосив, що українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива пожертва данських літаків F-16 стане реальністю.

Також, за його словами, Данія планує зняти з озброєння F-16 на два роки раніше. Це станеться у 2025 році, а не у 2027, як планувалося раніше. Виконувач обов’язків міністра оборони додав, що це наблизить передачу літаків Україні в разі ухвалення такого рішення, пише DR.

Троельс Лунд Поульсен також сказав, що F-16 можуть зняти з озброєння раніше тому, що раніше введуть в експлуатацію F-35.

Нагадаємо, що наразі кілька країн погодилися навчати українськихх пілотів на американських винищувачах F-16. США вже заявили, що дозволять передачу цих літаків іншими країнами, однак наразі жодного такого дозволу ще не видали. Україна хоче отримати 48 таких винищувачів.