Командувач Повітряних сил Микола Олещук визначив список льотчиків, які поїдуть за кордон опановувати літаки F-16. Про це в ефірі єдиного телемарафону розказав речник командування Юрій Ігнат.

За його словами, до навчань неможливо залучити одразу велику кількість пілотів, тому що через інтенсивність російських атак вони потрібні в Україні.

«Треба воювати тут, але треба й навчатися там. Тому буде, ймовірно, на ротаційній основі кілька хвиль. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. У першій хвилі будуть найкращі та найдосвідченіші пілоти», – розповів Ігнат.

Далі, за словами речника командування Повітряних сил, під час набору в наступні хвилі пріоритет надаватимуть тим, хто володіє англійською мовою, а ще молодим пілотам, які в подальшому будуть наставниками для молодших колег. Навчання на F-16 передбачається й для інженерів та офіцерів бойового управління.

Наразі невідомо скільки саме винищувачів F-16 отримає Україна, однак низка європейських країн, а також США, вже підтвердили, що проводитимуть навчання для українських пілотів. Україна хоче отримати від 40 до 50 сучасних винищувачів.