В Україні наразі налічується три батареї Patriot, які передали США, Нідерланди та Німеччина

Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє The Wall Street Journal, пише «РБК-Україна».

За його словами, американська ЗРК Patriot – це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет.

«На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, – це Patriot», – сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні Patriot вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

«Реальність наступна: 50 батарей Patriot – і в більшості люди не будуть гинути», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що наразі в Україні наразі налічується три батареї Patriot, які передали США, Нідерланди та Німеччина. Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько 1 млрд доларів.

Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою. Окрім пускових установок (від шести до восьми), одна батарея Patriot містить: радіолокаційну станцію, пункт управління, джерела живлення, системи зв’язку, допоміжне обладнання. Для порівняння: на озброєнні американської армії наразі перебувають близько 60 батарей Patriot.