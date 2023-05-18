Пентагон підтвердив інформацію про пошкодження ЗРК Patriot в Україні
Ситему Patriot вже полагодили і вона повністю в робочому стані
В Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані. Про це повідомляє «Голос Америки».
«Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані», – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки Patriot в Україні. «Відповідальний за оборону посадовець США» повідомив агентству AFP, що зенітно-ракетний комплекс дійсно зазнав пошкоджень під час ракетного обстрілу, але залишається в робочому стані.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Збройні сили України змогли збити усі ракети, які випустили по Україні російські окупанти. ППО знищило 18 ракет, шість з яких були аеробалістичними ракетами «Кинджал». При цьому російське міноборони повідомило, що окупаційні війська нібито вразили ЗРК Patriot у Києві ракетою «Кинджал».
У Міноборони України вважають, що російська пропаганда за допомогою фейків про знищення ЗРК Patriot та успіхи в Бахмуті намагається приховати страх перед українським контрнаступом. У Повітряних силах наголосили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета «Кинджал».
Представники США вважають, що росіяни вловили сигнали від системи Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету «Кинджал». Російська атака виявилася невдалою, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot. Один із чиновників заявив, що українські військові випустили кілька ракет із системи Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися використовувати нову систему.
Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого. Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її місце розташування.