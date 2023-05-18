У ніч на 16 травня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ, заявивши, що нібито вразили ЗРК Patriot

В Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані», – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки Patriot в Україні. «Відповідальний за оборону посадовець США» повідомив агентству AFP, що зенітно-ракетний комплекс дійсно зазнав пошкоджень під час ракетного обстрілу, але залишається в робочому стані.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Збройні сили України змогли збити усі ракети, які випустили по Україні російські окупанти. ППО знищило 18 ракет, шість з яких були аеробалістичними ракетами «Кинджал». При цьому російське міноборони повідомило, що окупаційні війська нібито вразили ЗРК Patriot у Києві ракетою «Кинджал».