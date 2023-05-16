Українські захисники знищили усі 25 ракет, які були запущені ворогом

Під час чергового масованого ракетного удару російських військових по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України українські захисники знищили усі 25 ракет, які були запущені ворогом. Інформацію про ракетну атаку військові уточнили у вечірньому зведенні, на Facebook сторінці Генштабу.

«Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору... За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» та 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), з яких усі було знищено українськими захисниками», – зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали: ще дві ракети з С-300 загарбники застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи. Знищено також житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

«Протягом цієї доби агресор завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Збройні сили України змогли збити усі ракети, які випустили по Україні російські окупанти. ППО знищило 18 ракет, шість з яких були аеробалістичними ракетами «Кинджал».