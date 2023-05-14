Під час нічної атаки сили ППО знищили 3 крилаті ракети і 25 російських безпілотників
Під час атаки РФ на Україну в ніч на неділю, 14 травня, сили протиповітряної оборони України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у прес-службі командування Повітряних сил ЗСУ
Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Впродовж нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»;
– один ударний БпЛА типу «Ланцет»;
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55
Крім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.