Збита російська ракета

Під час атаки РФ на Україну в ніч на неділю, 14 травня, сили протиповітряної оборони України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у прес-службі командування Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Впродовж нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

– 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»;

– один ударний БпЛА типу «Ланцет»;

– два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;

– чотири БпЛА (тип уточнюється)

– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Крім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.