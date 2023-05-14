Повітряну тривогу оголосили о 3:40, а вже о 5:00 було зафіксовано приліт крилатих ракет

Під час другої повітряної тривоги у ніч на 14 травня російські окупаційні війська знову атакували цивільні об'єкти Тернопільщини. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Повітряну тривогу оголосили о 3:40, а вже о 5:00 було зафіксовано приліт крилатих ракет.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці — одразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

«Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів. Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся, телефонуйте 101», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав не знімати та не викладайте у мережу фото та відео.

«Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ!», – написав він.

Трохи згодом Надал повідомив, що чергову ракетну атаку ворога відбили сили ППО, а на місце падіння уламків виїхали спеціальні служби.

«Дякуємо нашим захисникам, які відбили чергову ракетну атаку ворога! На місце падіння уламків виїхали спеціальні служби. Дякуємо рятувальникам, які працювали всю ніч. Нагадую, якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся, телефонуйте 101», – йдеться у повідомленні у Telegram.

«Росіяни – це закомплексовані терористи», – прокоментував обстріл голова Офісу президента Андрій Єрмак та опублікував фото наслідків обстрілів.

Він нагадав, що російська атака відбувалася якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення».

Нагадаємо, що під час вечірньої тривоги, 13 травня, російська ракета влучила в об'єкт на околиці Тернополя. Після того виникла пожежа. Влада Тернопільщини повідомила про двох цивільних, які отримали травми різного ступеня. Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Примітно, що Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення. На цьогорічному пісенному конкурсі Україну представляв гурт TVORCHI із Тернополя, який за результатами конкурсу посів шосте місце.