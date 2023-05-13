Мерія зазначила, що після вибухів трапилася пожежа

Під час вечірньої тривоги, 13 травня, російська ракета влучила в об'єкт на околиці Тернополя. Після того виникла пожежа. Влада Тернопільщини повідомляє про двох цивільних, які отримали травми різного ступеня. Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Про вибухи і приліт повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«За попередніми даними маємо приліт в промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе, та своїх близьких.️ Дякуємо за роботу нашим ППО», — зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у Facebook.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Зараз наслідки загоряння ліквідовують рятувальники.

«У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!», — закликав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Через півгодини з'явилася інформація про постраждалих. Опіки та осколкові поранення отримало двоє цивільних. Зараз ними опікуються медики. Про це зазначив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Все що можемо сказати зараз. Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога», — зазначив Володимир Труш.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Загоряння ще не ліквідовано повністю.

«Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загоряння. Тим більше, що зараз триває комендантська година! Більше інформації надамо після висновків спеціалістів», — додав начальник Тернопільської ОВА.

Раніше у соцмережах жителі Тернополя повідомляли, що чули два потужних вибухи. Представники влади Тернопільщини запевнили, що це робота ППО.

Доповнено.

«Росіяни – це закомплексовані терористи», – прокоментував обстріл голова Офісу президента Андрій Єрмак та опублікував фото наслідків обстрілів.

Він нагадав, що російська атака відбувалася якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення».

Додамо, що 13 травня вночі росія атакувала дронами Хмельниччину. На місці прильоту є сильні руйнування. В Хмельницькій громаді вибуховою хвилею пошкодило чимало навчальних закладів, закладів інфраструктури, багатоквартирних та індивідуальних будинків.