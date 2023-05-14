Ліквідація пожежі наразі триває

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області опублікувало фото наслідків влучання російських ракет по промисловому складу на території області. Відповідні фото зявились на сторінках ДСНС у соцмережах.

В результаті події травмувалися дві особи. Попередньо, вони отримали осколкові поранення та опіки. Зараз потерпілі перебувають у лікарняних закладах.

«О 01:52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02:28 годині – пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває. Близько о 5 годині ранку 14 травня наше місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, під час вечірньої тривоги, 13 травня, російська ракета влучила в об'єкт на околиці Тернополя. Після того виникла пожежа. Влада Тернопільщини повідомила про двох цивільних, які отримали травми різного ступеня. Росіяни запустили ракети по Україні під час фіналу Євробачення. На цьогорічному пісенному конкурсі Україну представляв гурт TVORCHI із Тернополя, який за результатами конкурсу посів шосте місце.

У ніч на 14 травня росіяни знову вдарили крилатими ракетами по Тернополю. Від удару ніхто не постраждав, але ракети зруйнували два дачних будинки та пошкодили ще 12.