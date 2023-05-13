Переможницею «Євробачення – 2023» стала Loreen із Швеції

У суботу, 13 травня, у Ліверпулі відбувся фінал пісенного конкурсу «Євробачення». Перше місце посіла представниця Швеції Loreen. Україна, яку представляв гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel, набрала 243 бали і посіла шосте місце.

Цьогоріч конкурс мала приймати Україна, однак через повномасштабне вторгнення конкурс відбувся у Великій Британії, яка торік посіла друге місце, від імені України. До фіналу пройшли загалом 26 країн. Росію та Білорусь до участі в конкурсі через війну не допустили.

Фінал конкурсу відбувся 13 травня в Ліверпулі. За його результатами перемогла Швеція, яку представляла співачка Loreen із піснею Tattoo. Сумарно від журі та глядачів виконавиця отримала 583 бали. Loreen уже перемагала на «Євробаченні» у 2012 році з піснею Euphoria.

Друге місце, отримавши 526 балів, посів фінський гурт Käärijä та пісня Cha Cha Cha.Третє місце посіла представниця Ізраїлю Noa Kirel з піснею Unicorn, набравши 362 бали. Четверте місце з 350-ма балами набрала Італія, яку представляв Marco Mengoni з піснею Due Vite. На пʼятому місці опинилася Норвегія, отримавши268 балії. Її представляла Alessandra з піснею Queen of Kings. Український гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel посів шосте місце, набравши 243 бали.

Ведучими шоу були фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, постійний ведучий британського «Євробачення» Грем Нортон, британська актриса Ханна Веддінгхем і телеведуча й співачка Аліша Діксон. Під час фіналу, крім конкурсантів, виступили переможці «Євробачення» у 2022 році український гурт Kalush Orchestra, який відкрив концерт, український гурт Go_A, співачки Тіна Кароль та Jamala, а також фіналістка конкурсу в 2007 році Verka Serduchka.

У окремому номері також заспівали учасники різних років із різних країн, зокрема, і переможниця «Євробачення» у 2004 році Руслана.

Нагадаємо, Україна бере участь у конкурсі з 2003 року й перемагала вже тричі: у 2004 році перемогла співачка Руслана з піснею Wild dances, у 2016 році переможницею стала Jamala з піснею «1944», а у 2022 році переміг гурт Kalush Orchestra та пісня Stefania.