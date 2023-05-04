Малюнок виконаний в кольорах пісенного конкурсу

Молода художниця з Чернівців Аліна Коник розробила ілюстрацію для інфобуку «Євробаченні-2023». Робота виконана у цьогорічних яскравих кольорах конкурсу. І, за замислом мисткині, вона символізує правду та рівність України та решти європейських країн.

Про свою роботу художниця Аліна Коник розповіла в Istagram. Дівчина додала, що працювала спільно з мистецькою організацією Port.

«Організатори фестивалю хотіли зробити інфобук з ілюстрацією саме українського сучасного мистецтва. Тож тут у нас стався метч. Я розробила яскравий ескіз. В кольорах фестивалю, з простими формами і глибоким змістом», – зазначила Аліна Коник.

Ілюстрація виконана в симетричних формах. В центрі зображені руки, які символізують підтримку. В середині малюнку вони утворюють пісочний годинник, який є символом обмеженого часу.

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«Обидві сторони симетричні й виглядають однаково, незалежно від того, як їх повернути. Це про те, що правда однакова, як її не крути і з якого боку на неї не дивись. Також все симетричне і однакового розміру, бо це про рівність. Україна – це Європа. І ми будуємо відносини зі світом на рівних, а не з позиції слабкості», – додала художниця.

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На малюнку також є багато очей, які, за описом художниці, означають, що «всі бачать нас і нашу правду, а багато маленьких долонь – символ єдності», також через те, що цьогоріч замість України «Євробачення-2023» приймає Велика Британія. А сам конкурс відбудеться в Ліверпулі, то на ілюстрації також зображені культові символи цього міста.

Додамо, що Аліна Коник у Чернівцях стала відома після того, як виконала кілька стінописів у яскравих кольорах на будівлях у місті.