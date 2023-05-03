Логотип дизайнерки обрало міжнародне журі

У конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипу до дня коронації Чарльза III перемогла українська дизайнерка Єлизавета Зубенко. Її роботу разом з офіційною емблемою покажуть під час коронації Чарльза, повідомили у прес-службі посольства Великої Британії в Києві у вівторок, 2 травня.

Неофіційну емблему оцінювало міжнародне журі, до якого також увійшли представники посольства Британії в Україні. До обрання логотипу коронації також долучилися голова організації BRAND UKRAINE Марія Липяцька та керівниця програм дизайну, архітектури та моди Study UK – British Council Ганна Робінсон.

«Ми раді оголосити, що у конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипу з нагоди коронації Його Величності Короля Чарльза III перемогла дизайнерка Єлизавета Зубенко. Роботу виставлять під час урочистого прийняття Посольства з нагоди коронації», – повідомили у прес-службі посольства.

Єлизавета Зубенко працює ілюстраторкою та графічною дизайнеркою понад рік. Одеситка також займається фотографією та колажами. Свою перемогу в конкурсі дівчина прокоментувала лаконічно. «Величезна честь», – написала Єлизавета Зубенко на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, у суботу, 6 травня, в Лондоні відбудеться коронація Чарльза ІІІ, який став королем після смерті його матері Єлизавети ІІ. Попри те, що план коронації та кількість гостей на ній будуть коротшими, Велика Британія запросила делегацію з України. Водночас Чарльз ІІІ відмовився запрошувати делегацію з Росії та Білорусі.