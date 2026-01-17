Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні місця служби. Солдат близько пів року був відсутній на службі та отримав покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, уродженець Вінницької області Олександр Д. має звання солдата та проходить службу у одній з військових частин. На початку березня 2025 року військовий вчинив СЗЧ та близько пів року ухилявся від проходження служби.

Щодо Олександра Д. порушили кримінальну справу. У судовому засіданні військовий визнав свою провину та розповів, що вчинив СЗЧ, бо за станом здоров’я не міг виконувати покладені військові обов’язки. Згодом він зазначив, що сам звернувся до ДБР, яке його затримало.

Цю справу розглянув суддя Ігор Казан, який дослідив усі матеріали та дані про мобілізованого. Він раніше не притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а за місцем служби характеризується негативно.

Суддя визнав його винним у вчиненні СЗЧ та призначив покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.