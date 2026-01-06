Військова частина відмовила у звільненні зі служби військовослужбовцю, матір якого має другу групу інвалідності та потребує постійного догляду. Причиною є наявність інших родичів, які могли б доглядати жінку, однак вони живуть за кордоном. Військовий у Львівському окружному адмінсуді визнав відмову протиправною та зобов’язав частину звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, до суду звернувся військовий, якому у листопаді 2025 року відмовили у задоволенні рапорту на звільнення зі служби для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. У акті обстеження сімейного стану не було встановлено інших родичів, які могли б доглядати матір позивача, але представник військової частини наголосив, що у жінки є ще двоє доньок.

Військовий вважав, що йому незаконно відмовили у звільненні зі служби та звернувся до суду. Цю справу розглянув суддя Віталій Мартинюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

У матеріалах справи вказано, що у військового є дві сестри, але обидві проживають за кордоном і не можуть доглядати матір.

«На переконання суду, у спірних правовідносинах відсутність в Україні дочок, що підтверджується матеріалами справи, є саме такою обставиною, що унеможливлює фактичне здійснення догляду ними за своєю матір’ю. Враховуючи зазначені обставинами, суд дійшов висновку, що позивач, звертаючись до відповідача із рапортом про звільнення його з військової служби, діяв у межах визначених чинним законодавством», – вказано у рішенні суду.

Позов військового задовольнили повністю. Відмову військової частини звільнити позивача зі служби визнали протиправною та зобов’язали прийняти рішення про звільнення. На судове рішення ще можна подати апеляцію.