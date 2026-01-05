Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок військовому, який намагався підкупити сержанта, щоб вчинити СЗЧ. Сержант повідомив про пропозицію хабаря правоохоронцям і курсанта затримали після передачі грошей. Суд виніс йому вирок, призначивши 34 тис. грн штрафу із конфіскацією 3000 доларів хабаря.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, львів’янин Назарій Ф. у вересні 2025 року запропонував сержанту-інструктору школи загальновійськової підготовки 3000 доларів хабаря за сприяння в організації СЗЧ.

15 вересня львів’яни сів у авто Volkswagen Sharan сержанта та разом із ним покинув місце дислокації несення служби. Після передачі 3000 доларів хабаря у вказаному авто курсанта затримали правоохоронці. Із судових ухвал відомо, що сержант звернувся до поліції із заявою після того, як курсант запропонував йому хабар. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за ст.369 ККУ.

У суді обвинувачений львів’янин визнав свою провину та розповів, що у нього боліли коліна, тому він вирішив дати хабар сержанту для ухилення від проходження служби.

Цю справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, призначивши львів’янину покарання – 34 тис. грн штрафу із конфіскацією 3000 доларів у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.