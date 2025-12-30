Начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Львівщині покарали за виплату безпідставних премій військовим у СЗЧ. Яворівський районний суд Львівської області призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, начальник ФЕС, головний бухгалтер військової частини протягом 2024 року призначив 10 безпідставних премій військовим, які без поважних причин були відсутні на службі. Щодо начальника склали адмінпротоколи за фактом недбалого ставлення до служби.

У матеріалах справи вказано, що бухгалтер належно не перевірив накази командира щодо особового складу, якому слід виплатити премії, через це військові, яких не було на службі, отримали премії безпідставно.

У суді військовий не визнав свою провину у недбалому ставленні до служби і заявив, що у військовій частині належно не організовано взаємодію між службами та погано вівся облік військовослужбовців. Начальник ФЕС наголосив, що під час нарахування премій керувався виключно нормативно-правовими актами, зокрема наказом Міністерства оборони України щодо своєчасної виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Цю справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши начальника ФЕС винним у адміністративному правопорушенні. Йому призначили 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.