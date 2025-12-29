Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав інспектора винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Йдеться про випадок, коли мобілізований адвокат у жовтні 2025 року прорвав кордон і втік до ЄС. Прикордоннику призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, 30 жовтня о 18:12 інспектор Володимир Г. був у наряді «Вартовий шлагбаума» у пункті пропуску «Велика Паладь», що на кордоні з Угорщиною. У матеріалах справи вказано, що прикордонник «не вжив заходів щодо недопущення виїзду авто з пункту пропуску», через що один чоловік на авто прорвав кордон.

Як повідомляв ZAXID.NET, йдеться про втечу за кордон мобілізованого адвоката Едуарда Пуканича, який перед цим втік з військової частини. Саме він на авто Toyota Avensis того дня протаранив шлагбаум у пункті пропуску та втік у ЄС. Випадок трапився о 18:12, як і зазначено у постанові суду. Згодом втікач прокоментував свій вчинок та заявив про переслідування правоохоронців.

Із судового реєстру стає відомо, що принаймні на двох прикордонників складали протоколи про адмінправопорушення через прорив кордону порушником. Справу щодо Наталії Б. суд закрив, не вбачаючи у її діях складу адміністративного правопорушення, а от інспектора Володимира Г. визнали винним у порушенні правил несення служби. Сам прикордонник на засідання суду не прийшов.

Суддя Василь Трагнюк призначив Володимиру Г. покарання – 17 тис. грн штрафу за адміністративне правопорушення. Постанову ще можна оскаржити.