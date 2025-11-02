Інцидент стався у пункті пропуску «Велика Паладь» на українсько-угорському кордоні

Мобілізований закарпатський адвокат Едуард Пуканич, який 30 жовтня на Toyota Avensis протаранив два шлагбауми у пункті пропуску та втік в Угорщину, вперше прокоментував свій вчинок. Внаслідок прориву кордону прикордонник отримав травми.

За словами Пуканича, останні 2,5 року в Україні його нібито переслідували правоохоронці через адвокатську діяльність. Він стверджує, що був допитаний як свідок у справі щодо незаконного виїзду за кордон колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького

«Якщо коротко, то у 2022 році, коли в Берегівський районний відділ поліції і до місцевих поліцейських прийшли з обшуками з Києва – ті прибігли до мене, щоб найняти, але я відмовився, тому що вони уявлення не мали, до якого каскадного ефекту призвело б визнання неконституційною постанови Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року», – розповів Едуард Пуканич.

Йдеться про указ президента Володимира Зеленського у 2021 році, яким він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду. У 2022 році стало відомо, що відсторонений суддя нелегально виїхав з України.

«Я думаю зрозуміло, чому я не хотів братися за таку справу. Але мене все одно вирішили знищити, бо я забагато узнав. Після цього моє життя перетворилося у справжнє пекло – постійне стеження за мною, прослуховування мого і навіть моїх малолітніх доньок телефонів, перехоплення нашого інтернет-трафіку і навіть спроби вчинення провокацій щодо мене з боку правоохоронних органів», – розповів адвокат.

Також він стверджує, що не хотів покидати Україну, але в червні 2025 року його нібито зупинили військові ТЦК і відвезли в Ужгород, згодом на полігон у Львівську область, а потім – у Донецьку область. Яким чином він повернувся зі сходу на Закарпаття, Едуард Пуканич не уточнив. За даними прокуратури, він дезертирував із військової частини.

Пуканич також заперечив версію правоохоронців про те, що під час втечі з України він наїхав на прикордонника і заявив, що готовий пройти щодо цього інциденту поліграф, щоправда, в Угорщині. За словами адвоката, він має подвійне громадянство і перед втечею проходив лікування в Києві.

«Оскільки я є громадянином не лише України, а й ЄС, то я вирішив лікуватися у Європейському Союзі (думаю, зі зрозумілих для всіх причин). Я ніколи не відмовлявся служити у ЗСУ, але і помирати, бо так захотіли якісь корумповані силовики, не збираюся», – додав Едуард Пуканич.

Нагадаємо, за фактом перетину кордону слідчі відкрили два кримінальні провадження: посягання на життя військовослужбовця та дезертирство (ч. 1 ст. 348 та ч. 4 ст. 408 ККУ). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.