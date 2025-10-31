Інцидент стався у пункті пропуску «Велика Паладь» на українсько-угорському кордоні

Увечері 30 жовтня водій Toyota Avensis протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску на Закарпатті та потрапив на територію Угорщини. Внаслідок інциденту травмовано прикордонника.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 31 жовтня, інцидент стався у пункті пропуску «Велика Паладь».

«На шаленій швидкості водій протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску та потрапив на територію Угорщини. Внаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряді», – зазначила Леся Федорова.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, за кермом седана був 38-річний уродженець с. Велика Бакта Берегівського району Едуард Пуканич.

«До мобілізації був адвокатом, а 23 червня 2025 року призваний до ЗСУ. Зараз служить у військовій частині А-3211, 355 навчального механізованого полку», – написав Глагола у телеграмі.

Керівником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування та поінформовано про інцидент суміжну сторону. У ЄРДР внесли відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» на українсько-угорському кордоні відкрили 8 квітня 2025 року. Це перший автомобільний пункт пропуску, відкритий на Закарпатті з 1991 року.