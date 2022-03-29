Олександр Тупицький не має права виїжджати з України у воєнний стан

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького, якого відсторонили від посади через підозру у корупції, помітили у Відні. Про це повідомила журналістка, авторка програми «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька. За інформацією журналістів-розслідувачів, суддя перетнув кордон неофіційно.

«Впізнаєте? Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років», – написала Наталія Седлецька 29 березня у Facebook.

За її інформацією, Тупицький офіційно кордон не перетинав, а його дружина з дітьми виїхала з України на автомобілі 17 березня.

Олександра Тупицького сфотографували 24 березня у центрі Відня біля входу в готель «Stefanie».

Додамо, що на час воєнного стану в Україні виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років заборонений. За офіційними даними, які наводить журналістка, останній перетин кордону Тупицького – це приліт з Туреччини 22 лютого.

Нагадаємо, Олександр Тупицький – обвинувачений у корупційних діях, щодо нього ДБР відкрило кримінального провадження. Торік президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади, а потім скасував указ Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Тупицький оскаржив цей указ. Скандал з Тупицьким і Конституційним судом почався після скасування ним електронного декларування та обмеження повноважень Національного агентства із запобігання корупції. У грудні 2021 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Турицького та його дружини через хабарництво.