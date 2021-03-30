Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ

Відсторонений голова Конституційного суду (КСУ) Олександр Тупицький подав позов до Верховного суду про оскарження скасування його призначення суддею КСУ. Аналогічний позов надійшов і від іншого судді – Олександра Касмініна.

На сайті Верховного суду 30 березня йдеться, що два позови оскаржують скасовані Володимиром Зеленським укази колишнього президента-втікача Віктора Януковича від 2013 року, який стосується призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Їм присвоєні реєстраційні номери 9901/96/21 та 9901/97/21 відповідно.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скасував відповідні укази ще 27 березня. В документі вказано, що узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву національної безпеки і оборони. Так, окремі судді КСУ, призначені Януковичем, створюють загрозу державній незалежності та нацбезпеці.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Після повернення з відпустки Олександр Тупицький намагався потрапити на своє робоче місце у КСУ, однак його не пропустили співробітники Управління держохорони за зверненням ДБР.

Незважаючи на недопуск до робочого місця, Олександр Тупицький продовжує виконувати службові обов’язки, але дистанційно. 28 лютого Володимир Зеленський продовжив відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького ще на місяць – до кінця березня.