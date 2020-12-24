Олександра Тупицького має прийти до Офісу генпрокурора в понеділок, 28 грудня

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликають на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій. Про це Офіс генпрокурора повідомив інформагенству «Інтерфакс-Україна» у четвер, 24 грудня.

Як уточнюють «Схеми» із посиланням на власні джерела, Тупицького викликають для вручення підозри у кримінальному провадженні щодо екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який підозрюється у незаконному заволодінні активами «Зуївського енергомеханічного заводу».

Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями про завідомо неправдиві показання та про примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою.

Нагадаємо, що 30 жовтня ДБР відкрило справу про державну зраду проти голови Конституційного суду Олександра Тупицького через незаконне відчуження земельної ділянки в окупованому Росією Криму. Утім, суддя відмовився йти на допит у цій справі.

21 грудня, проект журналістських розслідувань «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.