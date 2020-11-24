Олександр Тупицький очолив Конституційний суд у 2019 році

Наближений до екс-президента України Віктора Януковича колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков сприяв кар’єрному зростанню теперішнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, йдеться в журналістському розслідуванні видання «Бабель».

Як сказано у матеріалі, Віктор Татьков у 2001 році очолював Донецький апеляційний господарський суд і був добре знайомий з Віктором Януковичем, який у той час очолював Донецьку облдержадміністрацію. Після обрання Януковича у 2010 році президентом, Татьков очолив Вищий госпсуд. У грудні того ж року Татьков став членом Вищої ради юстиції (ВРЮ), яка, серед іншого, рекомендує президенту кандидатів у судді.

Наразі Татьков перебуває за межами України, оскільки тут проти нього відкрито низку кримінальних проваджень. У 2018 році він просив політичного притулку в Австрії. У 2016 році Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, однак у червні 2019 року Верховний суд скасував це рішення, що дозволило Татькову поновити статус судді й суддівську недоторканність.

Нинішній голова КСУ Олександр Тупицький познайомився з Татьковим у Донецьку, коли працював головою Куйбишевського суду Донецька. Колишній співробітник адміністрації Януковича розповів «Бабелю», що після перемоги останнього на виборах президента, Татьков мав «підтягнути до судових органів інших «надійних» людей». Одним з них був Тупицький. Восени 2010-го він, не маючи досвіду роботи в господарському праві, став суддею Донецького апеляційного госпсуду.

Вже наприкінці 2011 року, після обрання Татькова до ВРЮ, Тупицький став суддею, а згодом головою Львівського апеляційного госпсуду, який розглядав суперечки з чотирьох областей: Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської. Представляючи Тупицького і двох інших суддів з Донецька, Татьков хвалив їх за професіоналізм і анонсував, що «донецький» Тупицький «зніме напругу» у новому львівському колективі.

В лютому 2012 року Тупицького призначили головою Дніпропетровського апеляційного госпсуду. Раніше це місце займав ще один, як стверджують журналісти, протеже Татькова – Ігор Темкіжев, який переїхав до Києва. На новій посаді Тупицький займався справами з Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

У травні 2013 року Тупицького, без необхідного досвіду, Янукович призначив суддею Конституційного суду. У минулому близьке до адміністрації Януковича джерело «Бабеля» розповіло, що цим своїм призначенням Тупицький також зобов’язаний Татькову. Більш того, як стверджують журналісти «Бабеля», Янукович обіцяв, що з часом Тупицький очолить Конституційний суд, але Євромайдан зламав ці плани.

Нагадаємо, що Конституційний суд і його голова Олександр Тупицький привернули до себе широку увагу після скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та обмеження повноважень Національного агентства з запобігання корупції. Скандальне рішення Велика палата Конституційного суду ухвалила 27 жовтня, і з того часу суди закривають кримінальні справи проти держслужбовців, які вказали в електронних деклараціях недостовірну інформацію.

В самого Тупицького журналісти знайшли незадеклароване майно в окупованому Криму.