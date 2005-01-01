Журналісти знайшли 48 квартир, записаних на друзів судді-втікача Вищого господарського суду

Віктор Татьков – один із вірних соратників екс-президента Віктора Януковича

Близьке оточення екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова володіє 48 квартирами у Києві, окупованому Донецьку та анексованому Росією Криму. Загалом незаможні родичі та близькі друзі придбали понад сотню об’єктів нерухомості в Україні, частково передовіряючи його самому судді або його цивільній дружині. Про це йдеться у розслідуванні «Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова» програми «Схеми».

Журналісти виявили, що близькі Віктору Татькову люди ставали власниками численного елітного майна синхронно із кар’єрним злетом судді.

Зокрема, офіційно колишня дружина та поп-співачка Ярослава Красильникова до 2010 року володіла у Донецьку двокімнатною квартирою і місцем для парковки. А починаючи з 2010-го, коли Татьков переїхав до Києва, щоб очолити Вищий господарський суд України, у співачки з’являються додатково три квартири, два паркувальних місця та будинок у Донецьку, а також квартира в Алушті. Через рік Красильникова стала власницею квартири у Києві – у комплексі «Новопечерські липки». А за рік, у 2012-му, у неї з’явилися ще чотири квартири та паркомісця у Донецьку. Загалом, як підрахували журналісти – у власності офіційно екс-дружини Татькова – 23 об’єкти нерухомості.

При цьому, за даними «Схем» з податкової, за 12 років – до переїзду судді у столицю – Красильникова офіційно заробила трохи більше 280 тисяч гривень, а з 2011 по 2012 рік – трохи більше мільйона.

Відео «Радіо Свобода»

Журналісти дослідили, що синхронно з кар’єрним злетом Віктора Татькова покращувався добробут і його друзів. Наближені родині судді сестри Валерія Катасонова та Ганна Братусь із чоловіком Антоном Яїцьковим також обзавелися майном у одному з найдорожчих комплексів Києва – «Новопечерських липках».

Сестра Валерії оперна співачка Ганна Братусь у 2010 році, коли Татьков став головою Вищого господарського суду, придбала 4 квартири у «Новопечерських липках». У 2012 році – купила квартиру у Донецьку, за рік – два будинки у Донецьку та області, а також квартиру в Алушті (Крим) і ще одні апартаменти в Києві. І, крім цього, стала власницею 14 квартир та 18 машиномісць у закритому заміському комплексі «Плюти», що під Києвом.

За даними Державної фіскальної служби, загалом за 15 років подруга родини заробила трохи менше 900 тисяч гривень.

Як стверджують ріелтори, у середньому один квадратний метр квартири у цьому комплексі коштує щонайменше півтори-дві тисячі доларів. Офіційних коштів наближених родині Татькова людей навряд чи вистачило б на придбання такого елітного майна, йдеться у розслідуванні.

За словами юристів, окрім оформлення майна на колишніх членів подружжя або родичів, існує практика, коли нерухомість «записують» на осіб, які не пов’язані родинними зв’язками.

Віктор Татьков – один із вірних соратників екс-президента Віктора Януковича. Від жовтня 2016-го його офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генеральної прокуратури України, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. У жовтні 2016 року – за лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни: спершу – до Польщі, а згодом – і до Австрії і відтоді, за інформацією департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, в Україні не з’являвся.

У березні 2018 року з однієї із судових ухвал стало відомо, що Віктор Татьков звернувся до австрійської влади з проханням надати йому політичний притулок, однак рішення по цьому досі немає.