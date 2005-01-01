Генпрокуратура підозрює, що Україна свідомо програла позов про виплату РФ ₴3,2 млрд боргів ЄЕСУ

Справу розглядав підконтрольний тодішній владі суд

Генпрокуратура встановила, що в судовому процесі, що проходив у 2012-2013 роках і завершився рішенням про виплату Міноборони Росії 3,2 млрд грн боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), є ознаки втручання в діяльність суду. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У ГПУ нагадали, що діючого суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова підозрюють у незаконному розподілі справ під час перебування головою господарського суду Києва та Київського апеляційного господарського суду (2011-2014 роки) у змові з керівництвом Вищого господарського суду України, а також у дачі вказівок, яке рішення ухвалювати.

«Зокрема, серед таких справ, які розподіляли з порушенням закону і які містять ознаки втручання в діяльність суду, була справа за позовом Міністерства оборони Російської Федерації до Кабінету Міністрів України, яку розглядали у 2012-2013 роках, за результатами розгляду якої винесено рішення, яким незаконно і безпідставно зобов'язано державу сплатити Міністерству оборони РФ понад 3 млрд грн (на виконання рішення 38 млн грн переказали з державного бюджету на рахунки Міноборони Російської Федерації)», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, позов про виплату урядом України понад 3 млрд грн у справі корпорації ЄЕСУ подало Міноборони Росії 2012 року, заявивши, що борг виник наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі Юлією Тимошенко не виконала гарантованої урядом України на чолі з Павлом Лазаренком угоди 1997 року про постачання корпорацією ЄЕСУ продукції для потреб російського оборонного відомства. 19 вересня 2012 Госпсуд Києва задовольнив позов, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн. Кабмін оскаржив це рішення, але безуспішно, і в січні 2013 року Україна почала виплачувати 3-мільярдний борг Росії.

У березні 2014 року Господарський суд Києва скасував судові рішення, які зобов'язували Україну виплатити Міноборони РФ 3,2 млрд грн боргів корпорації ЄЕСУ, і зажадав від російських військових повернути 38 млн грн, які вже були сплачені.