Голова Яворівської РДА Ярослав Коминський

Голова Яворівської районної державної адміністрації (РДА) Ярослав Коминський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Коминський отримав 549 тис. грн зарплати у Яворівській РДА та 102 тис. грн від приватної компанії «Джекпот 777» за продаж автомобіля. Посадовець живе сам, тож декларує лише власні доходи. Станом на кінець 2023 року свої заощадження (грошові активи) Коминський зберігав готівкою: 200 тис. грн та 3000 доларів.

У 2023 році Ярослав Коминський придбав авто Volkswagen Touareg (2011 року випуску), а у 2022 році він купив авто такої ж марки, але 2007 року випуску. Згідно з повідомленням про зміни у майновому стані, у 2024 року одне з цих авто Коминський продав.

Очільник Яворівської РДА може користуватись квартирою у Львові (115 м2), має у власності земельну ділянку та житловий будинок (169 м2) у Солонці та ще три земельні ділянки на території Солонківської громади.

49-річний Ярослав Коминський очолює Яворівську РДА із 2021 року, був юристом і волонтером «Народної самооборони Львівщини», працював головним юристом у АО «Ростоцька, Довбуш та партнери». Двічі безуспішно балотувався до Львівської міськради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.