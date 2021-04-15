43-річний Ярослав Коминський працює юристом та волонтерить у зоні ООС

Президент Володимир Зеленський призначив головою укрупненої Яворівської районної державної адміністрації Ярослава Коминського. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента в середу, 14 квітня.

43-річний Ярослав Коминський – юрист і волонтер "Народної самооборони Львівщини". Працює головним юристом у АО «Ростоцька Довбуш та партнери». Згідно з сайтом «Чесно», у 2015 році балотувався до Львівської міськради від партії «Народний контроль» у Сихівському районі, втім не пройшов. Торік так само безуспішно намагався стати депутатом Львівської міськради від партії «Варта» у 2020 році.

У 2019 році Ярослав Коминський разом із учасником АТО Олександром Джунківським взялися вирощувати у Липниках лохину. Крім цього, він керує фермерським господарством «Малехівське» Валерія Веремчука та ПП «Правнича спілка Ярослав Коминський і партнери».

Зазначимо, що Львівська ОДА почала процес реорганізації районних державних адміністрацій, після якої їх залишиться лише 7 замість 20 (за кількістю нових районів), а повноваження – вріжуть. У межах адмінреформи робочі місця втратить майже половина районних чиновників.

Наразі президент призначив усіх голів укрупнених та нових райдержадміністрацій на Львівщині. РДА координуватимуть територіальні органи влади та загальний нагляд за діяльністю ОТГ. Керівники РДА матимуть повноваження префектур – органів нагляду, але називатимуться головами райадміністрацій.