Голова ЛОДА Максим Козицький затвердив граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій семи нових районів у кількості 883 особи. Станом на 2020 рік у РДА 20 районів працювали 1,6 тис. чиновників, тож це означає, що унаслідок реформи їх кількість зменшиться майже наполовину. Відповідно зменшиться фінансування на їх утримання.

Згідно з розпорядженням голови ЛОДА 12/0/5-21 від 11 січня, гранична чисельність працівників семи нових РДА становитиме 833 особи. Найбільше працівників передбачається у Львівській та Стрийській РДА – 165 та 137 відповідно.

У Яворівській РДА гранична кількість чиновників становитиме 110, у Червоноградській – 113, Самбірській – 113, Золочівській –113. Найменший штат передбачається у Дрогобицькій РДА – 82 працівники.

Як повідомляли в департаменті фінансів ЛОДА, станом на 2020 рік в РДА Львівщини працювали 1,6 тис. працівників. Їх утримання обходилося бюджету у 220 млн грн на рік.

Як відомо, РДА реорганізовують у рамках реформи децентралізації та зміни адміністративно-територіального устрою. Рішенням Верховної Ради, прийнятим у липні 2020 року, на Львівщині утворено сім великих районів замість нинішніх 20 – Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський. Відповідно, у нових районах будуть діяти нові укрупнені РДА. Частина звільнених чиновників зможуть працевлаштуватися у структурі 73 об'єднаних громад, решту ж залишаться без роботи.