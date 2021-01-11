Львівська ОДА почала процес реорганізації районних державних адміністрацій (РДА), після якої їх залишаться лише 7 замість 20 (за кількістю нових районів), а повноваження –вріжуть. ZAXID.NET дізнавався, коли запрацюють нові РДА, хто призначатиме керівників та які вони матимуть повноваження.

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Із 20 до семи

У межах реформи децентралізації минулого року уряд погодив поділ Львівської області на сім нових районів – зокрема, з'явились Львівський та Червоноградський райони. До Львівського району частково увійшли Жовківський, Городоцький, Кам’янка-Бузький, Пустомитівський та Перемишлянський райони, натомість до Червоноградського – Радехівський та Сокальський. Як і раніше, на Львівщині залишать Дрогобицький, Золочівський, Самбірський, Стрийський і Яворівський райони. Їх склад 17 липня остаточно затвердили депутати Верховної Ради.

Як розповів ZAXID.NET керівник департаменту економічного розвитку ЛОДА Степан Куйбіда, районні адміністрації й надалі будуть представниками державної влади в районах, однак матимуть обмежені повноваження.

Коли ліквідують РДА

Старі районні державні адміністрації планують ліквідувати до кінця січня. Для цього в ЛОДА створили спеціальні комісії, які займаються цим процесом.

«Є відповідні постанови Кабміну, утворюються ліквідаційні комісії, які описують майно, що наявне в чинних РДА, і передають їх у новоутворені районні адміністрації. У нашому випадку правонаступництво матимуть п’ять РДА, що залишаються від попереднього адмінподілу, і дві нові – Львівська і Червоноградська. Вони, своєю чергою, успадкують майно попередніх 20-ти РДА», – пояснює Степан Куйбіда.

Процес розформування уже ліквідованих РДА координуватиме ЛОДА. За словами Степана Куйбіди, після того, як комісії ліквідують 20 районів, у лютому 2021 року планують зареєструвати нові РДА, далі – інвентаризувати майно старих адміністрацій, передати його новим.

До складу комісії з реорганізації можуть входити працівники юридичної, кадрової, бухгалтерської служб райдержадміністрацій, що їх ліквідують, та інших відділів і управлінь. Комісія в результаті має юридично зареєструвати новоутворену РДА, припинити дію юридичної особи старої РДА, скласти перелік підприємств і установ та їх майна, що підпорядковуються ліквідованим РДА, а також скласти перелік підприємств і організацій, засновниками яких є колишні РДА. Також ліквідаційні комісії мають знищити печатки й штампи припинених райадміністрацій та звільнити або перевести на нову роботу працівників ліквідованих РДА.

Хто керуватиме районами

Як це є і зараз, голів РДА призначатиме своїм указом президент. Спершу голова ЛОДА має подати кандидатури на розгляд Кабміну, після схвалення якого остаточне рішення буде за президентом.

Штат працівників районної адміністрації теж скоротять. Щоправда він залежатиме від розміру району. Як пояснює Степан Куйбіда, до прикладу, штат Львівської РДА буде більшим, ніж Золочівської. Працівники працюватимуть у тих же приміщеннях, де і зараз, за винятком Львівської і Червоноградської РДА.

«Ми домовились із міським головою Червонограда про виділення приміщення неподалік центру під районну адміністрацію. У випадку з Львівським районом ідеться про Пустомити. Там же пленарні засідання проводить новоутворена Львівська районна рада», – розповідає Степан Куйбіда.

Для чого Львівщині нові РДА

Повноваження районних адміністрацій значно скоротять. Тепер вони матимуть радше функцію контролю за роботою ОТГ у межах району.

«Тепер районна адміністрація отримала функцію контрою за виконавчою владою на місцях – прокуратурою, пожежною службою, поліцією тощо. Але ця функція не прописана в Конституції України, тому не до кінця відомо, як її будуть реалізувати. Ще одна нова функція РДА – виконання держпрограм», – пояснив ZAXID.NET директор Агенції регіонального розвитку Львівщини Тарас Баранецький.

Гроші, які будуть перераховувати на РДА, йтимуть на безпосередню роботу апарату. Тарас Баранецький каже, що це будуть невеликі суми, передбачені переважно на зарплати працівників.

«Згрубша кількість чиновників у РДА скоротять на 30-40%, але це залежатиме від площі та населення району. Загалом у кожній райадміністрації працюватиме 100-120 працівників», – каже Степан Куйбіда.

Ключові повноваження щодо реалізації державної політики залишаються за РДА. Вони координуватимуть територіальні органи влади та загальний нагляд за діяльністю ОТГ. Керівники РДА матимуть повноваження префектур – органів нагляду, але називатимуться головами райадміністрацій.

Як районні адміністрації взаємодіятимуть із районними радами

Ще один новий орган для Львівського району – районна рада, що вже кілька разів скликала сесію. Її основні повноваження – це передати майно розформованих громад новоутвореним. Також районна рада може висловити недовіру голові РДА і достроково припинити його повноваження. Степан Куйбіда каже, що прямого впливу райрада на РДА не матиме, а оголосити недовіру голові може лише за наявності законних підстав.

За прогнозами Тараса Баранецького, повністю завершити процедури з реорганізації районний державних адміністрацій мають до 1 квітня 2021 року. Принаймні до цього часу структура має бути юридично сформована. Після чого буде так званий перехідний період, коли певні органи виходитимуть із підпорядкування РДА, як от структури соцзахисту, які в перспективі мають стати окремими органами центральної влади. Загалом же адмінреформу в районах сподіваються завершити до кінця 2021 року.