Зеленський звільнив десятьох голів РДА на Львівщині
Ці РДА розформували в межах адмінреформи
Президент Володимир Зеленський звільнив із посади десятьох голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували в межах адмінреформи, за яким Львівську область укрупнили до семи районів замість 20.
Як ідеться в розпорядженнях президента від 13 квітня, з займаних посад звільнили голів:
- Бродівської РДА Оксану Прокопець;
- Городоцької РДА Івана Сагана;
- Жидачівської РДА Марію Гучко;
- Жовківської РДА Романа Черніховського;
- Мостиської РДА Любомира Галіва;
- Перемишлянської РДА Богдана Гуменюка;
- Пустомитівської РДА Андрія Марка;
- Сокальської РДА Ігоря Дацюка;
- Старосамбірської РДА Петра Назара;
- Турківської РДА Віталія Бабяка.
Нагадаємо, що згідно з адмінреформою, з 1 січня на Львівщині розформували двадцять РДА, натомість райони укрупнили до семи. Президент уже призначив голів укрупнених Стрийської, Самбірської та Золочівської, райдержадміністрацій, а також новоствореної Львівської Червоноградської РДА. Тож наразі очікується рішення про призначення очільника Яворівського району.
Зазначимо, що в межах адмінреформи робочі місця втратить майже половина районних чиновників.