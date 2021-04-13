На Львівщині ліквідували 20 районів, натомість створили сім

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади десятьох голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували в межах адмінреформи, за яким Львівську область укрупнили до семи районів замість 20.

Як ідеться в розпорядженнях президента від 13 квітня, з займаних посад звільнили голів:

Нагадаємо, що згідно з адмінреформою, з 1 січня на Львівщині розформували двадцять РДА, натомість райони укрупнили до семи. Президент уже призначив голів укрупнених Стрийської, Самбірської та Золочівської, райдержадміністрацій, а також новоствореної Львівської Червоноградської РДА. Тож наразі очікується рішення про призначення очільника Яворівського району.

Зазначимо, що в межах адмінреформи робочі місця втратить майже половина районних чиновників.