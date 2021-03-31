Степан Рудницький очолював Радехівську РДА з грудня 2019 року

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади голову Радехівської райдержадміністрації Степана Рудницького. Відповідне розпорядження він підписав у вівторок, 30 березня.

Зазначається, що Степана Рудницького звільнили згідно з поданою ним заявою. Він працював головою Радехівської РДА з грудня 2019 року. Сам він родом із Дрогобиччини. Працював у Львівській облдержадміністрації. Був першим заступником голови Дрогобицької райдержадміністрації (з 2013 по 2015 роки).

Нагадаємо, що згідно з адмінреформою, з 1 січня на. Львівщині розформували двадцять РДА, натомість райони укрупнили до семи. Радехівський район став частиною новоствореного Червоноградського. Президент уже призначив голів укрупнених Стрийської, Самбірської та Золочівської райдержадміністрацій, а також новоствореної Львівської РДА. Тож наразі очікується рішення про призначення очільників ще двох районів – Яворівського і Червоноградського.

Зазначимо, що в межах адмінреформи робочі місця втратить майже половина районних чиновників.