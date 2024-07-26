На початку повномасштабного вторгнення через втрату товариша на війні ведучий категорично висловився на адресу росіян

Московський міський суд заочно засудив до семи років колонії українського телеведучого 24 каналу 26-річного Фахрудіна Шарафмала. Його звинуватили у публічному заклику до вбивства росіян. Також зазначається, що львів’янин Фахрудін Шарафмал внесений до російського реєстру терористів та екстремістів. Про це у п’ятницю, 26 липня, повідомляє російська інформагенція ТАСС із посиланням на пресслужбу прокуратури Москви.

Вказується, що кримінальна справа розглядалася за відсутності підсудного, який перебуває в міжнародному розшуку. Стосовно Шарафмала заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Також зазначається, що Фахрудін Шарафмал позбавлений права адмініструвати сайти строком на п'ять років.

Фахрудін Шарафмал прокоментував ZAXID.NET інформацію щодо його засудження.

«Сама ситуація для Росії є не нова. Для Росії поняття законність, поняття відповідальність і права людини – це смішні слова. Вони і розстріляти можуть заочно. Те, що виніс суд Москви, швидше за все розраховане на внутрішню аудиторію. Нам своє робити, ми будемо робити своє, донатити, щоб наші Сили оборони не заочно мінусували росіян», – зазначив ведучий.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, журналіст дізнався про втрату близького друга – офіцера морської піхоти Павла Сбитова, який загинув на війні проти окупантів та не стримавши емоцій, категорично висловився на адресу росіян. Згодом журналіст вибачився за свої слова і наголосив, що Україна дотримується усіх міжнародних норм, зокрема і Женевських конвенцій, і ніколи не допустить такого геноциду, який відбувається на території нашої країни.