Росіяни намагаються заглушити ефір українських телеканалів

У середу, 17 квітня, росіяни спробували заглушити супутникове українське телебачення та транслювали свою пропаганду. Під атаку потрапив 24 канал і закликав глядачів переглядати трансляцію ефіру на YouTube та на сайті каналу. Після двох годин хакерських атак фахівці змогли тимчасово відновити ефір, але росіяни продовжили глушити супутникове мовлення на транспондері Astra 4A 11766 H.

«Детектор медіа» розповідає, що проблеми з супутниковим мовленням виникли у 39 телеканалів. Зокрема, йдеться про «1+1 Україна», «1+1 Марафон», «2+2», ТЕТ, 24 канал, Kvartal TV, «Плюсплюс», X Sport, ATR тощо.

Нагадаємо, що росіяни весною 2024 року почали активно глушити супутники Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що 28 березня окупанти втрутилися в роботу каналів «1+1 Україна», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бігуді», «2+2», УНІАН тощо. Росіяни транслювали відео прокремлівської пропагандистки Діани Панченко.