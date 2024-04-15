Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає «недоцільним» перенаправлення коштів, призначених для телемарафону «Єдині новини» та телеканалу «FreeДом», на фінансування потреб Збройних сил. Про це йдеться у коментарі Шмигаля щодо відповідної петиції.

Автори петиції пропонували переспрямувати гроші, призначені для виробництва телемарафонів, на фінансування безпілотників та пікапів для ЗСУ. Також у петиції зазначали, що на телемарафони витрачають велику суму з держбюджету, а ще використовують їх для «політичної боротьби» і так «підривають демократичні цінності». Петиція набрала понад 29 тис. голосів.

Натомість Денис Шмигаль зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони й складовою протидії військовій агресії РФ проти України.

«Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики – пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», – йдеться у відповіді Дениса Шмигаля.

Прем’єр зазначив, що водночас урядом «на системній основі» проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, від 26 лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгнення Росії, в ефірі кількох загальнонаціональних каналів транслюється спільний телемарафон «Єдині новини». Поступово, рейтинг телемарафону почав падати. Станом на початок лютого 2024 року телемарафону «Єдині новини» довіряли 36% українців, а не довіряли – 47%.

8 квітня Мінкульт надав каналам телемарафону статус критично важливих для економіки. Цей статус, зокрема, дає право на бронювання від мобілізації певного відсотка співробітників. У бюджеті на 2024 рік на телемарафон« Єдині новини» закладено 1,7 млрд грн.