Тисячі пасажирів змушені «скоригувати свої плани» через масовий збій у роботі французької залізниці

У Франції незадовго до офіційного відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі сталося масштабне порушення руху швидкісних потягів. Невідомі вчинили серію актів вандалізму та диверсій на залізничних мережах, що паралізувало поїздки до Парижа з інших частин Франції та Європи. Попередньо, 250 тис. пасажирів були змушені перервати свої подорожі. Про це повідомили France 24 та Associated Press з посиланням на французького залізничного оператора SNCF у п’ятницю, 26 липня.

Пошкоджень зазнали три швидкісних гілки – від Парижа у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна. Також відомо про затримку рейсів між Францією та Бельгією і Великою Британією. Офіційні особи Франції засудили напади як «злочинні дії», уточнивши, що диверсії не мають ознак прямого зв'язку з Олімпійськими іграми.

В.о. прем’єр-міністра Франції Габріель Атталь заявив, що розвідувальні служби Франції були мобілізовані для пошуку виконавців та «актів саботажу», які він назвав «підготовленими та скоординованими». Він зазначив, що наслідки атак на залізничну мережу «масштабні й серйозні». Метою атаки стала кабельна мережа, що відповідає за безпеку.

Міністр транспорту Франції Патріс Верґрієт заявив, що саботаж на залізниці матиме дуже серйозні наслідки для залізничного руху.

«Сьогодні TGV, які курсують на високошвидкісних лініях, змушені використовувати інші традиційні лінії, що означає затримки. Сьогодні ми вже бачили їх на станціях, але все це також призводить до багатьох скасувань. Це стосується кожного другого поїзда на схід, кожен другий потяг, який прямує на північ, кожен другий потяг до Бретані, а також кожен четвертий поїзд до району Бордо, тому наслідки дуже, дуже серйозні, я, звичайно, думаю про сім’ї. Усі сім’ї, які їдуть у відпустку, зачіпає це злочинне діяння, яке я, звичайно, рішуче засуджую», — пояснив міністр.

Керівниця столичного регіону Валері Пекресс сказала, що лише у п’ятницю постраждають плани 250 тис. мандрівників. Влада і транспортні компанії готують альтернативні маршрути та способи доїзду, а мандрівників, які мають квитки на потяги, закликають не їхати на вокзал. Генеральний директор Французької державної залізниці Жан-П’єр Фаранду заявив, що компанія залучить усі свої можливості для того, щоб якнайшвидше подолати проблему. За його словами, постраждають плани 800 тис. пасажирів. Очікується, що рух швидкісних потягів у звичайному режимі відновиться у понеділок, 29 липня. Прокуратура Парижа вже розпочала національне розслідування, заявивши, що причетним до саботажу на залізницях може загрожувати від 15 до 20 років ув’язнення.

До слова, з 26 липня по 11 серпня у Парижі відбуватимуться Олімпійські Ігри 2024. Церемонія відкриття уперше відбудеться не на звичному стадіоні, а вздовж цілого Парижа. Команди за задумом мають пересуватися по річці Сена у човнах по всьому місту. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Детальний розклад трансляцій виступів українських спортсменів на ОІ-2024 – читайте на ZAXID.NET.