Фан-зона працюватиме з 26 липня до 11 серпня

26 липня у Львові на паркінгу ТРЦ Victoria Gardens відкриється безкоштовна фан-зона для перегляду Олімпійських ігор на великому екрані. Про це ZAXID.NET повідомили в управлінні спорту та молодіжної політики міськради Львова.

«Це простір, де кожен зможе відчути дух олімпійських змагань, побачити усі прямі трансляції Ігор, познайомитись з різними видами спорту, взяти участь у майстер-класах, поспілкуватися з видатними спортсменами та зарядитися на перемогу», – кажуть організатори.

Також під час перегляду трансляцій у фан-зоні можна буде долучитися до збору коштів для фонду Unbroken, що опікується однойменним реабілітаційним центром.

Співорганізаторами заходу з управлінням молоді і спорту ЛМР також виступили відділення НОК України у Львівській області, НОК України і ТРЦ Victoria Gardens.

Додамо, що в Олімпійських іграх у Парижі візьмуть десятеро спортсменів зі Львівщини.