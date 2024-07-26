Лідер збірної України Олександр Хижняк спробує перевершити досягнення Олімпіади-2020

У п’ятницю, 26 липня, відбулось жеребкування боксерського турніру на Олімпіаді-2024. Серед інших своїх суперників отримали і представники України. Честь нашої держави на Іграх у Парижі захищатимуть одразу три боксери – Олександр Хижняк, Дмитро Ловчинський та Айдер Абдураімов.

Для Хижняка це буде друга Олімпіада у кар’єрі – на минулій (у Токіо-2020) він завоював срібло. У столиці Франції Олександр виступатиме завдяки перемозі на Європейських іграх-2023. Абдураімов і Ловчинський стали переможцями другого олімпійського кваліфікаційного турніру.

Результати жеребкування для українських боксерів на Олімпіаді-2024

Олександр Хижняк (Україна) – Пилип Акілов (Угорщина)

Суперником Хижняка стане колишній українець Пилип Акілов. Чемпіон України з боксу серед студентів народився в Соледарі, а нині представляє збірну Угорщини.

Дмитро Ловчинський (Україна) – Теремоана Теремоана (Австралія)

Для австралійця ця Олімпіада стане першою у кар’єрі, як і для нашого спортсмена. У професійному боксі Теремоана провів чотири бої і всі завершив перемогою.

Айдер Абдураімов (Україна) – Хав'єр Ібаньєс Діас (Болгарія)

Діас на молодіжному рівні виступав за збірну Куби, але потім став виступати за збірну Болгарії. Був переможцем Європейських ігор-2023 у вазі до 57 кг.

Нагадаємо, боксерські змагання на Олімпійських іграх-2024 пройдуть з 27 липня по 10 серпня.