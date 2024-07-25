Львів’янин Назар Олексюк з початку повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну. Після служби у війську чоловік покинув адвокатську справу, якою займався раніше. Дружина мала зоомагазин «Шалені мопси», тож чоловік вирішив розвинути цей бізнес. Фінансово допомогла і Львівська міська рада, зокрема, вдалося купити торговий апарат, який переобладнали для продажу кормів – так з’явився перший в Україні «мопсомат». ZAXID.NET розповідає історію ветерана.

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Назар Олексюк на фронт пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну

«26 числа я пішов до військкомату. Я був готовий, мав з собою всі військові документи. Військовий квиток носив вже тижнів за два до повномасштабного вторгнення, я розумів, що щось буде відбуватися. Я пройшов ВЛК. Мені сказали, що я їм не потрібен, без досвіду. Сказали бути на зв'язку. Ну і 1 березня, через два дні, мені подзвонили і сказали з речами явитися у військкомат», – розповідає ветеран, бізнесмен Назар Олексюк.

Після цього Назара Олексюка відправили в Старичі – на Яворівський полігон.

«Там був великий хаос, безлад. Ніхто нікого не готував. Інструкторів не було, ми там мали бути тривалий час, але ми там всього лише вісім днів були. Все наше навчання складалося із 11 патронів, які ми вистріляли на полігоні. Ми просто спали-їли-спали-їли. 8 березня нас всіх, 1200 людей, посадили на поїзд і всіх повезли в Черкаську область. Там сформували новостворені бригади», – пригадує ветеран.

Так Назар Олексюк потрапив в 115 окрему механізовану бригаду, у складі якої захищав Сєвєродонецьк.

«Я служив в розвідувальній роті. Ми були в самому місті. Два з половиною місяці приблизно. Потім нам довелося виходити в Лисичанськ, бо Сєвєродонецьк був оточений. Лисичанськ два з половиною місяці ми обороняли. Потім ми виходили вже на Авдіївський напрямок. І так далі. Ми здійснювали радіотехнічну розвідку противника. Це пеленгування, перехоплення радіопереговорів, прослуховування, виявлення позицій», – розповідає ветеран, бізнесмен Назар Олексюк.

Під час виходу з Лисичанська машина, в якій був Назар, підірвалась на міні. Чоловік відбувся контузією.

«Я вже не міг зайтися тим, чим займався раніше. Тож далі працював в управлінні розвідувальної роти. Ми здійснювали аналіз зібраної розвідувальної інформації. Її узагальнення, перетворення в ті чи інші плани. Інтелектуальна так би мовити робота. Але це все відбувалося безпосередньо на лінії зіткнення», – додає ветеран.

Назар каже: захищати Україну було його громадянським обовʼязком.

«Це громадянська свідомість така моя була. Розумів, що Батьківщина в небезпеці. І така була важка ситуація, що треба було йти. Тоді йшов і розумів, що всі підуть, я чекав, що всі підуть. А коли я пішов, то побачив, що всі не пішли. Однак, ті, хто пішли першими, вони були дуже вмотивовані, це вражало», – говорить Назар Олексюк.

А от до підступності людей, яких обороняли з побратимами, Назар готовий не був.

«У Сєвєродонецьку місцеве населення було не дружнє. Та й в Лисичанську було не дружнє. Великий відсоток тих, хто лишився, вони засилали дітей, щоб ті подивитися, а потім давали наводку, координати. Там були такі речі шокуючі. Коли приходить дитина і просить їсти, ти даєш їй їсти, а коли вона йде, починаються сильні обстріли», – пригадує Нараз Олексюк.

Нелегким був цей період і для дружини Назара – Анни.

«Ти в ступорі, тому що життя зупинилося. В тебе немає якось плану далі, в тебе немає мрій, ти кожен день живеш в очкуванні. Надієшся на добре, але відчуття різні. Кожен день ти чекаєш дзвінка: інколи він є, а інколи і немає. Це важко», – розповідає дружина Назара Анна Турська.

Оговтатися від пережитого на фронті, каже чоловік, – нелегко.

«Сняться люди, сняться. Спочатку снилися ситуації на фронті більше з побуту, а зараз сняться люди: ті хто живий, ті, хто загинули», – каже Нараз Олексюк.

Після повернення в цивільне життя, у лютому 2023 року, Назар Олексюк залишив адвокатську діяльність, якою займався раніше. Його дружина ще у 2021 році відкрила зоомагазин «Шалені мопси», тож чоловік вирішив масштабувати цю справу – відкрити новий магазин.

Вирішальним стало те, що побачив на війні страждання тварин.

«Я мав нагоду спостерігати, як поводяться собаки, тварини. До нас вони прибігали, коли були дуже сильні артобстріли, прибігали в укриття, вони ховалися з нами і ми таким чином їх прихищали. Це собаки, коти були. Кожна бригада мала свої собак, котів. Це на мене справило велике враження: я собаки страждають від війни, від того всього», – зазначає ветеран.

Залучити чоловіка до спільної справи хотіла і дружина Анна.

«Я розуміла, що його потрібно переключити. Спочатку це були якісь прохання просто про допомогу. А потім він сам відчув той кайф», – додає Анна Турська.

Восени 2023 року чоловік довідався про ваучерну підтримку для ветеранів від Львівської міської ради, подав заяву і отримав майже 150 тисяч гривень на розвиток бізнесу.

«Це було певне обладнання для автономності електропостачання. Купили стелажі, і на частину коштів ми купили торговий апарат, який адаптували під торгівцю зоотоварами», – розповідає бізнесмен.

Так у Львові зʼявився перший в Україні «мопсомат». Розташували його на вул. Карла Мікльоша, 25. Там у будь-який час доби можна придбати, зокрема, смаколики для своїх домашніх улюбленців.

«Всередині є загальний асортимент товарів для тварин. Це вологі корми котячі, собачі. Сухі корми, ласощі собачі, котячі. Пеленки для цуценят, пакетики для прибирання фекалій собачих. Там є 36 позицій. Людина спускається, вибирає комірку, натискає її номер, прикладає карту до пристрою безконтактної оплати. І апарат видає той товар, за який людина заплатила», – пояснює Назар Олексюк.

Згодом Назар подався на ще один конкурс грантів від Українського ветеранського фонду «Варто почати свою справу». Його проєкт посів 7 місце серед 300 заявок і отримав грант на півтора мільйона гривень. Тепер ветеран зможе відкрити ще один магазин, а також встановити ще три «мопсомати». Надихають пару працювати у цій сфері, а також дарують позитивні емоції два домашні улюбленці.

«Один – це йоркширський тер'єр Оскар. Йому вже дев’ять років. Він дуже розумний, з ним можна поділитися емоціями. Друга собака Ася – це метис спанієля і йоркширського тер'єра. Їй три рочки», – говорить чоловік.

Нині зоомагазини «Шалені мопси» працюють у Львові на Антоновича, 81 та на Клепарівській, 7. Для учасників бойових дій та їхніх сімей тут діє 10% знижки, також є знижки для волонтерів, які опікуються тваринами. Зараз у магазини шукають працівників, які обожнюють тварин. Нагадаємо, у місті створили мапу ветеранського бізнесу – мешканців та гостей міста закликають підтримувати ці підприємства.