За сприянна Шелкова, український титан отримали російські оборонні компанії країни-агресора

Підсанкційний російський мільярдер Михаїл Шелков отримав підозру в організації постачання українського титану до Росії на суму близько 90 млн грн. Стратегічну продукцію отримали російські компанії, причетні до виготовлення зброї та забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Про це у п’ятницю, 26 липня, повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, російський олігарх утворив злочинну організовану групу, до якої увійшли троє громадян України – колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії.

«З січня 2020 року по грудень 2021 року підозрюваний через діяльність групи забезпечив постачання стратегічної титановмісної сировини підконтрольного українського комбінату на майже 90 млн грн на адресу підприємств РФ. Вони безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, залучені у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора», – ідеться у повідомленні.

Щоб приховати схему, титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії. Однак фактично одразу продукція відвантажувалась до російських підприємств. Росіяни сплачували за сировину австрійській компанії за ринковими цінами, а та своєю чергою сплачувала Україні гроші за продукцію за заниженими цінами. Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.



Російського олігарха Михаїла Шелкова підозрюють:

у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ);

в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212);

у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 ККУ колишньому генеральному директору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Також здійснюються заходи для повідомлення про підозру бенефіціару та директорці австрійського підприємства.

Нагадаємо, росіянин Михаїл Шелков володів українським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) на території Дніпропетровської області з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії. Торік ВАКС конфіскував комбінат у межах застосованих до Шелкова санкцій. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.