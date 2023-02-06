Михаїл Шелков – екс-глава інвестиційного підрозділу «Ростєху», який контролював військових підрядників в Росії

ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність усіх активів ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн. Про це в понеділок, 6 лютого, повідомили в прес-службі Бюро економічної безпеки.

У відомстві нагадали, що раніше, рішенням ВАКС до громадянина Росії Михаїла Шелкова, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Демурінський ГЗК», застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та майно цього підприємства – нерухомість, автомобілі, грошові кошти.

Детективи БЕБ встановили, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.

Таким чином їхні дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.

Окрім того, слідством встановлено, що підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств РФ та Білорусі.

«За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну», – зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомляв, що ВАКС відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.

Україна запровадила санкції проти Шелкова влітку 2021 року. Шелков – екс-глава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх», яка контролювала військових підрядників в Росії. Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.

ТОВ «Демурінський ГЗК» розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрований на кіпрську офшорну компанію «Лімпіеза Лімітед», кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михаїло Шелков.

Напередодні вторгнення Росії в Україну російський виробник титану ВСМПО-Авісма продав свої акції у Демуринському ГЗК. За даними NV. Бізнес, їх могли купити бізнесмени, пов'язані з українською державною ОГХК.

Передача частки відбулася 20 лютого 2022 року. Єдиним засновником Демуринського ГЗК є Limpieza Limited ( Кіпр). Її власниками були Корпорація ВСМПО-Авісма ( 75%) та Bolatico Limited (Кіпр, 25%). Саме Bolatico Limited сконцентрувала 100% акцій Limpieza Limited.