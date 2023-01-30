Олег Дерипаска є одним із найбагатших російських олігархів, які наближені до Кремля

Офіс генерального прокурора України повідомив про арешт найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Про це у понеділок 30 січня, повідомили в прес-службі відомства.

За даними слідства, у 2000 році його приватизував холдинг Дерипаски «Русал», який є одним із найбільших у світі виробників алюмінію. Компанії цього холдингу продовжують забезпечувати потреби російського оборонно-промислового комплексу, поставляючи продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

«За клопотанням Офісу Генерального прокурора заарештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію», – йдеться у повідомленні.

Арештовані 32 млн грн були на депозитному рахунку Держмитслужби. Раніше також арештували інші об'єкти Миколаївського глиноземного заводу – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів і 240 одиниць спеціальної техніки. Загальна сума цих активів – понад 1 млрд грн.

В Офісі Генпрокурора не вказують імені російського олігарха, лише зазначають, що наразі він перебуває під санкціями США та ЄС.

У відомстві зазначають, що російський холдинг є одним із найбільших у світі виробників алюмінію, а група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Олег Дерипаска володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку. Цю бронетехніку збройні сили РФ використовують у війні проти України.